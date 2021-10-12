Воронежские гимнастки завоевали две бронзы на командном первенстве ЦФО

Наши юные девушки - пока третьи, но у них все впереди. Фото: cspsk-vrn.ru

Две бронзовые медали на командном Первенстве Центрального федерального округа (ЦФО) завоевали юниорки и девушки, сообщили в региональном Центре подготовки сборных команд. Турнир был отборочным на национальный старт, который пройдет через месяц. И воронежские гимнастки прошли его с честью.

Соревнования проходили в Брянске, в них участвовали почти 80 спортсменок. В сборной каждого региона было по четыре человека, а в общий зачет шли три лучших результата от команды. В результате и среди юниорок, и среди девушек воронежские спортсменки заняли третье место.

У юниорок наши спортсменки пропустили вперед гимнасток Владимирской и Московской области. У девушек первые два места завоевали те же сборные. Только у них победили спортсменки из Московской области, а гимнастки из Владимирской стали вторыми.

- Это ожидаемый результат, поскольку воронежские спортсменки всегда занимают место в тройке лидеров. Небольшая проблема появилась в первый день у юниорок. После первого снаряда выбыла из борьбы Алина Карпова — она получила травму. Но хорошо, что в строю остались три спортсменки, все результаты которых пошли в зачет. После первого дня соревнований они занимали четвертое место. А во второй день хорошо прошли все снаряды и стали третьими, - подвела итоги соревнований главный тренер Воронежской области по спортивной гимнастике Вера Колесникова.