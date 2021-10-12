Житель Воронежской области сжег чужую машину в качестве мести

Теперь в соответствии с частью 2 статьи 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества» подозреваемому грозит до двух лет лишения свободы. Фото: Евгения ГУСЕВА

Когда участковый Владимир Вознесенский находился на обслуживаемой территории в селе Медвежье в Семилукском районе, то заметил горящий автомобиль «Рено Меган», принадлежащий 51-летнему местному жителю.

Он незамедлительно вызвал пожарных, но огню хватило пары минут, чтобы превратить машину в пепел. Ущерб составил около 400 тысяч рублей.

Полицейский сразу заподозрил поджог и пообщавшись с хозяином авто, убедился в своих предположениях.

Участковый задержал 30-летнего соседа потерпевшего, который ранее уже был судим за аналогичные преступления. Мужчина дал признательные показания, пояснив, что совершил поджог из мести.

Ранее злоумышленник похитил у владельца авто банковскую карту и потратил с нее денежные средства. Хозяин машины не стал ждать возврата долга и обратился в полицию, в результате чего было возбуждено уголовное дело по факту кражи, совершенной с банковского счета.

- После предъявления обвинения злоумышленник решил отомстить и совершил поджог, - информирует пресс-служба ГУ МВД России по Белгородской области.

Теперь в соответствии с частью 2 статьи 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества» подозреваемому грозит до двух лет лишения свободы.