Воронежцам предлагают поучаствовать в фотоконкурсе на самую необычную дорожную заплатку

Общероссийский народный фронт приглашает воронежцев поучаствовать в фотоконкурсе по итогам дорожного ремонта в 2021 году. На конкурс принимаются снимки творчества местных жителей, латавших ямы при помощи подручных средств, а также фото дорожного ремонта, после которого остались бугры, кочки и ямы.

Фотографии необходимо выложить на своих страницах в социальных сетях с хештегами #ЗалаталиКакМогли и #ямынадороге до 31 декабря включительно. По итогам конкурса авторы самых необычных снимков получат памятные сувениры. Активисты ОНФ обязательно обратят внимание на все фотографии с хештегами и передадут информацию в органы исполнительной власти регионов.