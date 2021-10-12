В Воронеже женщину, захотевшую купить холодильник по интернету, мошенники лишили 170 тысяч рублей

Мошенники часто отбирают деньги у своих жертв, создавая сайты, на котором якобы продают какие-либо товары. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

65-летняя жительница Советского района Воронежа решила купить холодильник в одном из Интернет-магазинов. Она выбрала по картинке подходящую технику. В диалоговом окне заполнила банковские реквизиты, после чего с ее счета быстро списали около 170 тысяч рублей. Через несколько дней пенсионерка увидела, что сайт, на котором она делала покупку, заблокирован, и написала заявление в полицию.

- Всего 11 октября мошенники обманули 19 жителей Воронежской области на сумму около 2,7 миллионов рублей. Возбуждены уголовные дела по частям 2 и 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество», а также по статье 158 УК РФ «Кража», - сообщили в региональном ГУ МВД. - Еще раз призываем: не доверяйте ни незнакомцам, звонящим вам по телефону и предлагающим куда-либо перевести ваши деньги, ни неизвестным интернет-площадкам, где предлагают товары на условиях предоплаты.