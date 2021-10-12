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Общество12 октября 2021 15:09

Прокуратура нашла нарушения в работе воронежских маршруток

Два предприятия эксплуатировали автобусы, не оборудованные для перевозки инвалидов
Елена ФЕДЯШЕВАЕлена ФЕДЯШЕВА
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Прокуратура Советского района проверила транспортные предприятия на предмет соблюдения ими прав инвалидов. Оказалось, что две компании - ООО «ВТК» и ООО «АТП-1» - эксплуатируют автобусы, не оборудованные для перевозки инвалидов, или имеющие технические неисправности.

Прокуратура возбудила в отношении должностных лиц этих организаций административные дела за уклонение от исполнения требований доступности для инвалидов, управление транспортным средством или выпуск на линию транспортного средства без тахографа и выпуск на линию транспорта, имеющего неисправности, с которыми запрещена эксплуатация.

Виновным назначили штрафы.