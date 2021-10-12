Прокуратура нашла нарушения в работе воронежских маршруток

Прокуратура Советского района проверила транспортные предприятия на предмет соблюдения ими прав инвалидов. Оказалось, что две компании - ООО «ВТК» и ООО «АТП-1» - эксплуатируют автобусы, не оборудованные для перевозки инвалидов, или имеющие технические неисправности.

Прокуратура возбудила в отношении должностных лиц этих организаций административные дела за уклонение от исполнения требований доступности для инвалидов, управление транспортным средством или выпуск на линию транспортного средства без тахографа и выпуск на линию транспорта, имеющего неисправности, с которыми запрещена эксплуатация.

Виновным назначили штрафы.