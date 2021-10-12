Защитник воронежского «Факела» получил травму на тренировке

Руслан Магаль, скорее всего, выбыл на две недели. Фото: с сайта ФК "Факел"

Мотор «Факела», крайний защитник Руслан Магаль, не устающий бороздить свой фланг по всей длине поля от своих до чужих ворот, в ближайших играх участвовать не будет. На недавней тренировке с ним случилась крупная неприятность, он получил травму – надрыв сухожилия.

В игре с «Олимпом-Долгопрудный» Магаль не участвовал. Видимо, тренерский штаб проводил ротацию. График игры плотный, важно, чтобы уже возрастной игрок (Руслану 30 лет) получал отдых. Однако травму предсказать, понятное дело, никто не может.

Ориентировочный срок восстановления Магаля – около двух недель. Так что он точно пропустит ближайший домашний матч 13 ноября с ФК «СКА-Хабаровск». Напомним, эта игра, как и встреча с ивановским «Текстильщиком», пройдет без зрителей. Не поедет Руслан и на матч в Астрахани с местным «Волгарем» 17 октября.