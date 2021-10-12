Воронежцев позвали на встречу с обитателями Центра охраны животных

Воронежский Центр охраны животных «Наша природа» открывает экскурсионную программу в рамках проекта «Взлетка» при поддержке Фонда президентских грантов. Первая экскурсия состоится в этот четверг, 14 октября.

В программе – знакомство с деятельностью Центра охраны животных «Наша природа», рассказ о подопечных и интересных фактах о животных и птицах региона. Гости смогут увидеть нынешних обитателей Центра — осоедов, коршуна, перепелятника, лебедя, серой цаплю, неясыть и енотовидную собаку.

- Все пожертвования от экскурсантов пойдут в копилку на лечение, расходные материалы и корм для животных, - рассказали организаторы мероприятия.

Максимальное количество посетителей ограничено. За раз экскурсию могут посетить не более пяти человек в возрасте от 6 лет и выше. При себе надо иметь медицинскую маску.

Заявки на участие в экскурсии можно подать в сообщениях группы «Счастливые люди».