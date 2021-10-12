За полгода воронежцы сдали на переработку тонну опасных отходов

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

Программа раздельного сбора опасных отходов – отработанных элементов питания и мелкой бытовой техники – действует на территории Воронежа с 7 апреля. Во всех районных управах города и в административном здании парка «Алые паруса» установили специальные контейнеры, куда может каждый житель Воронежа сдать отходы. Всего 7 контейнеров, в которые любой горожанин может бесплатно принести ненужные батарейки или бытовые приборы. Все расходы по транспортировке и переработке отходов берут на себя две коммерческие компании при поддержке городского управления экологии.

За полгода действия программы воронежцы сдали около тонны отходов электроники и бытовой техники (фены, телефоны, наушники, и т.д.), а также отработанные элементы питания. После переработки будет получено вторичное сырье.