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Общество12 октября 2021 13:45

За полгода воронежцы сдали на переработку тонну опасных отходов

Это отработанные батарейки и бытовая техника
Источник:kp.ru
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Фото Елены Федяшевой

Фото Елены Федяшевой

Фото: из архива «КП»

Программа раздельного сбора опасных отходов – отработанных элементов питания и мелкой бытовой техники – действует на территории Воронежа с 7 апреля. Во всех районных управах города и в административном здании парка «Алые паруса» установили специальные контейнеры, куда может каждый житель Воронежа сдать отходы. Всего 7 контейнеров, в которые любой горожанин может бесплатно принести ненужные батарейки или бытовые приборы. Все расходы по транспортировке и переработке отходов берут на себя две коммерческие компании при поддержке городского управления экологии.

За полгода действия программы воронежцы сдали около тонны отходов электроники и бытовой техники (фены, телефоны, наушники, и т.д.), а также отработанные элементы питания. После переработки будет получено вторичное сырье.