Суд вынес приговор бывшему первому замруководителя воронежского департамента экономразвития

Фото Станислава Шевченко Фото: из архива «КП»

Ленинский райсуд Воронежа вынес решение по делу о злоупотреблении должностными полномочиями бывшего первого заместителя руководителя регионального департамента экономического развития Игоря Кумицкого. Чиновника признали виновным и назначили ему наказание в виде штрафа в 50 тысяч рублей и лишения на два года права занимать должности в государственных и муниципальных органах.

Суд выяснил, что Кумицкий, в 2019 году, будучи исполняющим обязанности руководителя ведомства, в нарушение закона продлил ООО «Стройсервис» инвестиционный налоговый кредит еще на два года. Ранее налоговая служба уличила компанию в недоимках, за что ООО было лишено льгот.