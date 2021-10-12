Воронеж
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество12 октября 2021 13:08

Суд вынес приговор бывшему первому замруководителя воронежского департамента экономразвития

Ему назначили штраф в размере 50 тысяч рублей
Елена ФЕДЯШЕВАЕлена ФЕДЯШЕВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото Станислава Шевченко

Фото Станислава Шевченко

Фото: из архива «КП»

Ленинский райсуд Воронежа вынес решение по делу о злоупотреблении должностными полномочиями бывшего первого заместителя руководителя регионального департамента экономического развития Игоря Кумицкого. Чиновника признали виновным и назначили ему наказание в виде штрафа в 50 тысяч рублей и лишения на два года права занимать должности в государственных и муниципальных органах.

Суд выяснил, что Кумицкий, в 2019 году, будучи исполняющим обязанности руководителя ведомства, в нарушение закона продлил ООО «Стройсервис» инвестиционный налоговый кредит еще на два года. Ранее налоговая служба уличила компанию в недоимках, за что ООО было лишено льгот.