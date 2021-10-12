Наставник воронежского «Бурана» признался, что хоккеистам не хватает болельщиков на трибунах

Михаил Бирюков. Фото со страницы ХК "Буран" в VK.

- Всех с победой! – так отреагировал на результат матча с ЦСК ВВС главный тренер «Бурана» Михаил Бирюков. - Мы очень рады этой победе. Мы серьезно готовились к этому матчу, ЦСК ВВС – достаточно взрослая, мастеровитая команда. Но, к сожалению, мы пока с ребятами не можем понять, почему так плохо начинаем матч, считаю, очень слабо сыграли первый период. Именно по содержанию игры не получалось то, что мы хотели, задумывали, наигрывали, поэтому есть такой осадок неприятный от этого.

Ребята говорят, что очень сильно не хватает болельщиков. Они почувствовали атмосферу в первых четырех матчах, им это очень помогало, так что и в этих играх им не хватало этой атмосферы. Я с ними согласен, мне этого тоже сильно не хватает. Но это не оправдание, все равно нужно искать пути, выходить из этой ситуации, я стараюсь за тысячу человек придавать им эмоции разными способами, но не всегда получается.

Хоккей без болельщиков - это не хоккей. Еще раз повторю, это не отговорка, мы должны выходить и выполнять то задание, которое нарабатываем. Плохо начинаем, отсюда начинается скомканность в действиях, перестроения различные, поэтому получаем удаления.

После вчерашнего игрового дня наши земляки занимают 11-е место с 15-ю очками. В ТОП-3 входят питерские «Динамо» (23) и «СКА-Нева» (21), а также пермский «Молот» (20).

Следующий матч «Буран» завтра, 13 октября, на своем льду с тольяттинской «Ладой».