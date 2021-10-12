Воронежцу грозит тюрьма за мошенничество с субсидией

Уголовное дело направлено в Новохоперский районный суд. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

46-летнему жителю Новохоперского района светит тюремное заключение в соответствии с частью 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество».

В ходе предварительного следствия установлено, что обвиняемый в ранге главы крестьянско-фермерского хозяйства в 2018 году получил субсидию по возмещению части затрат на приобретение пресс-подборщика, кормодробилки и косилки.

Среди прочих он представил документы о приобретении указанных инструментов, содержащих заведомо ложные сведения об их собственнике. В действительности эти предметы уже были в наличии у фермера.

На основании подложных документов предприниматель получил субсидии на общую сумму 279 тысяч рублей, которыми распорядился по своему усмотрению.

В настоящее время уголовное дело направлено в Новохоперский районный суд.

- Максимальное наказание по статье - до шести лет лишения свободы, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.