Власти сообщили, как накажут жителей Воронежской области за отказ от обязательной вакцинации

Вакцинироваться уже не перестали просить. Начали обязывать. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Отказ от обязательной вакцинации будет означать для жителей Воронежской области фактически временное увольнение с работы. Об этом можно судить из слов руководителя регионального управления государственной трудовой инспекции Ивана Яцких.

Чиновник сообщил, что работодатель не просто вправе, но обязан отстранить от работы сотрудника, не прошедшего вакцинацию, если его организация подпадает под постановление главного санитарного врача по Воронежской области. Важно: при этом у человека не сохраняется зарплата. Отстранен от работы он будет, пока не получит второй компонент вакцины. Либо до тех пор, пока ситуация с коронавирусом не улучшится.

Работодатель, как заявил Иван Яцких, если он не укажет на дверь, пусть и временно, отказавшемуся вакцинироваться сотруднику, сам будет отвечать и по санитарно-эпидемиологическому, и по трудовому законодательству.

Яцких сообщил, что должностных лиц могут оштрафовать на сумму от 1 до 5 тысяч рублей, юридических - от 30 до 50 тысяч рублей.

Напомним, что жители Воронежской области, подпадающие под постановление об обязательной вакцинации, должны сделать обе части прививки до 30 ноября. Это работники сфер образования, здравоохранения, социального обслуживания, культуры, общественного транспорта, торговли, общественного питания, гостиниц, сферы услуг, почты, а также госслужащие. Исключение составляют только те люди, которые имеют противопоказания к вакцинации.

Надо отметить, что к таким решительным мерам подтолкнул жуткий прирост каждые сутки как зараженных ковидом (более 600 человек), так и умерших от него (не менее 30 людей).