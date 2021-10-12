Воронежские планеристы стали бронзовыми призерами в командном чемпионате России

В Липецкой области на аэродроме «Усмань-Шаршки» состоялся чемпионат России по высшему пилотажу на планерах.

В классе Advanced в обязательной программе на высшую ступень пьедестала поднялся воронежец Сергей Серов, он же стал третьим в неизвестной программе, и вторым – в двоеборье.

В командном зачете Сергей вместе со своим земляком Владимиром Ангуладзе стали бронзовыми призерами.

Среди спортсменов, выступающих в третьей лиге, три третьих места занял Андрей Лисейцев. Он отличился обязательной программе, неизвестной и в многоборье.

- Ребята усердно тренировались, в том числе и с членами сборной команды страны, которые минувшим летом выступали на чемпионате мира по высшему пилотажу в Польше, - отметил президент федерации планерного спорта Воронежской области Николай Калгин. - Поэтому на чемпионате страны наши спортсмены выступили удачно.