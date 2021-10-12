В Воронежской области отопление дали в 99,2 процентов многоквартирных домов

Напомним, что подключать соцбъекты к теплу начали с 20 сентября, жилищный фонд – с 27 сентября. Фото: пресс-служба администрации Белгорода.

По данным на 18:00 11 октября отопление дали в 7652 многоквартирных дома Воронежской области (99,2 процентов). Работают 1512 котельных (98 процентов от общего объема).

Напомним, по поручению главы региона Александра Гусева подключать соцбъекты к теплу начали с 20 сентября, жилищный фонд – с 27 сентября.

Процесс завершения необходимых работ находится на ежедневном контроле регионального департамента жилищно-коммунального хозяйства и энергетики.