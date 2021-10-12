Воронежский «Буран» впервые в сезоне одержал две кряду домашние победы в основное время

Радость игроков воронежского клуба в раздевалке. Фото со страницы ХК "Буран" в VK.

Накануне во ДС «Юбилейный» при пустых трибунах (спасибо коронавирусу) воронежский «Буран» переиграл самарский ЦСК ВВС.

Подопечные Михаила Бирюкова с первого периода заявили о своих победных амбициях. На 8-й минуте Илья Богачук открыл счет в матче. И во втором игровом отрезке хозяева добились минимального перевеса – на 26-й минуте Данил Макаров стал автором победной шайбы, реализовав численный перевес.

Самарцы попытались вернуться в игру во второй половине третьего периода – на 51-й минуте Владимир Джиг отквитал одну шайбу. Но интрига сошла на нет спустя 59 секунд, когда Александр Денежкин установил окончательные цифры на табло.

Это уже вторая кряду домашняя победа воронежского клуба. 9 октября «Буран» одолел пензенский «Дизель» - 4:0. Но при этом наши парни впервые в сезоне дважды подряд выиграли дома в основное время. В сентябре у нас были домашние победы над ХК «Рязань» (4:3) и питерским «Динамо» (2:1), но они были одержаны в овертайме и по буллитам соответственно.

После вчерашнего игрового дня наши земляки занимают 11-е место с 15-ю очками. В ТОП-3 входят питерские «Динамо» (23) и «СКА-Нева» (21), а также пермский «Молот» (20).

Следующий матч «Буран» завтра, 13 октября, на своем льду с тольяттинской «Ладой».