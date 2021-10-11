В Воронеже осудят банду обнальщиков, «заработавших» 24 млн рублей

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП"

В Воронеже предстанут перед судом восемь участников банды обнальщиков, которые умудрились за два года «заработать» 24 млн рублей. Уголовное дело о незаконной банковской деятельности (п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ) направлено в Лениниский райсуд. Об этом рассказали в прокуратуре области 11 октября.

По версии следствия, ОПГ промышляла на теневом финансовом рынке с января 2014 по декабрь 2016 года. Участники, используя различные помещения в Воронеже, предоставляли людям и юридическим лицам услуги по переводу денежных средств из безналичной формы в наличную. Работали незаконно, без регистрации кредитной организации и получения лицензии.

Они совершали мнимые сделки и отдавали клиентам наличку. За свои услуги брали процент. Всего таким образом им удалось заработать более 24 млн рублей.