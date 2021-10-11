Воронежец пришел в гости к приятелю и избил его до полусмерти

Фото из архива КП Фото: из архива «КП»

В полицию сообщили медики одной из городских больниц, что к ним поступил 44-летний мужчина в тяжелом состоянии. У пациента диагностировали тяжелую сочетанную травму органов грудной клетки.

Прибывшие на место стражи порядка выяснили, что «скорою» мужчине вызвала домой его гостья. Как оказалось, она вместе с братом пришла к нему в этот день и они устроили застолье. Слово за слово мужчины поссорились. Гость полез с кулаками и несколько раз ударил по лицу и телу оппонента, а потом попросту сбежал.

Через некоторое время полицейские установили личность и местонахождение подозреваемого. 34-летнего воронежца оперативники задержали на территории Северного микрорайона. Он признался в содеянном и объяснил, что был пьян.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Злоумышленнику грозит до 8 лет лишения свободы.