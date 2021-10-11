Трое воронежцев попали под суд по делу о производстве и сбыте наркотиков

Фото – ФСБ по Воронежской области

В Воронеже завершили расследование уголовного дела, фигурантами которого стали молодые парни 25, 26 лет и 18 лет. Последний, к слову, на момент совершения преступления не достиг совершеннолетия. Их обвиняют в незаконном производстве, попытке производства и незаконном сбыте наркотиков в составе ОПГ да еще и в крупном размере. Об этом рассказали в пресс-службе СУ СКР по региону 11 октября.

Как установило следствие, с июня по октябрь 2020 года они в интернете познакомились с неустановленными лицами (те проходят по отдельному уголовному делу) и вступили с ними в сговор. Парни договорились о том, что совместно будут производить наркоту и сбывать ее. Для этого требовались только реактивы. Также троица арендовала гараж в кооперативе на улице 9 Января, где и разместила специально приобретенное лабораторное оборудование и сырье.

За несколько месяцев они сумели изготовить свыше 1,8 кг наркотиков. Сбывали дрянь парни через тайники в Рамонском районе. Через интернет находили покупателей

Накрыть банду удалось благодаря слаженной работе региональных УФСБ и МВД. В ходе обыска в гараже нашли прекурсоры и химические вещества для производства «дури». Всего – свыше 12 кг.

На предварительном следствии обвиняемые частично признали вину. Им грозит от 15 до 20 лет тюрьмы вплоть до пожизненного лишения свободы.