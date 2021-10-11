Дело депутата гордумы, обвиняемого в мошенничестве с участком у ДК Кирова, передают в суд

Фото из архива КП Фото: из архива «КП»

Уголовное дело обвиняемого в мошенничестве с участком у ДК Кирова депутата Гордумы и учредителя ООО «Альянс ВК» Сергея Кудрявцева передано в суд. Об этом сообщили в облпрокуратуре 11 октября.

Материалы дела будет рассматривать Ленинский райсуд

Напомним, парламентария задержали прямо перед новогодними праздниками в 2020 году в рамках уголовного дела о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, ООО «Альянс ВК» в 2017-м обманом без проведения торгов приобрело землю в районе ДК имени Кирова за 2,5% от стоимости. О том, что на земле находятся объекты собственности Российской Федерации, - покупатель умолчал. Ущерб государству из-за мошенничества оценили в 31,3 млн рублей.

Как пояснили в надзорном ведомстве, договор купли-продажи Арбитражный суд Воронежской области признал недействительным. Право собственности на земельный участок осталось за Российской Федерацией.

Кудрявцеву может грозить до 10 лет лишения свободы.