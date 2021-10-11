Воронежцы смогут купить билеты на пригородные поезда с 25% скидкой

Жители Воронежской области смогут приобрести билеты со скидками для поездок на пригородных поездах по региону. Продажи абонементов по льготной цене открыли в кассах ЮВЖД с 11 октября, сообщили в компании.

Билеты на электрички, курсирующие в границах нашей области, со скидкой в 25% рассчитаны на любое количество поездок

Абонементы на один месяц выйдут еще дешевле. На них будет действовать скидка в 30%, а при следовании пассажира на расстояние свыше 45 км стоимость будет зафиксирована на уровне 46 км.

В компании уточнили, что скидка не будет действовать, если билет был куплен по льготным тарифам.