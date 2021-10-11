Жительница Воронежа под действием мошенников оформила кредиты на более 2 млн рублей и перевела аферистам

В полицию обратилась 24-летняя жительница Воронежа. Она рассказала, что под действием аферистов взяла четыре кредита и перевела деньги преступникам. Ущерб составил более 2 млн рублей. Об этом рассказали в ГУ ИВД по региону 11 октября.

Девушку ввели в заблуждение несколько незнакомцев, которые звонили ей с разных мобильных телефонов и убеждали в том, что они сотрудники правоохранительных органов, а она якобы помогает следствию. Думая, что оказывает помощь полицейским в поимке мошенника, ее убедили оперативно оформить на себя максимальный лимит кредитов, чтобы опередить преступника.

В итоге все деньги, которые жертва оформила на себя, она перевала мошенникам. После завершения операций связь с неизвестными прервалась. Осознав, что ее обманули, обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело.