Воронежский «Факел» подал апелляцию на удаление Шаваева в матче с «Олимпом-Долгопрудный»

Судья показывает вторую желтую карточку Алихану Шаваеву, которая автоматически превращается в красную. Фото: с сайта ФК "Факел"

«Факел» подаст апелляцию на вторую желтую карточку и, соответственно, удаление полузащитника Алихана Шаваева на 43 минуте матча с ФК «Олимп-Долгопрудный», сообщили в пресс-службе воронежского футбольного клуба. Соответствующие документы направят на имя председателя Экспертно-судейской комиссии при президенте РФС Ашота Хачатурянца.

Напомним, выездной матч с подмосковным клубом «Олимп-Долгопрудный» сложился для «Факела» неудачно. После спорного удаления Шаваева воронежцы окончательно утратили нить и так не удававшейся в тот день игры, и во втором тайме пропустили два мяча. В итоге «Факел» упал со второго места в ФНЛ, дающего право прямого выхода в Премьер-лиге, упал на четвертое, позволяющее только попытать счастье в стыковых матчах. Впрочем, все эти места пока условны. Отрывы невелики, вся борьба еще впереди.