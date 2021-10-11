В Воронеже дошло до суда дело грабителя, который отнял у женщины деньги и сорвал драгоценности

Фото из архива КП Фото: из архива "КП"

В Воронеже дело грабителя-рецидивиста, который в июле в аллее на улице Олеко Дундича напал на женщину и отобрал у нее деньги и драгоценности, дошло до суда. 52-летнего местного жителя обвинили в «Разбое» (ч. 1 ст. 162 УК РФ). Об этом сообщили в ГУ МВД по региону 11 октября.

Инцидент произошел около 5 часов утра. 39-летняя женщина шла на работу. Злоумышленник схватил ее за руки и толкнул на землю. Ей ничего не оставалось делать, как отдать деньги. Но злодею этого показалось мало, тогда он сорвал с ее шеи и пальцев ювелирные украшения и скрылся. Причиненный ущерб составил более 30 тысяч рублей.

Полицейские по горячим следам вычислили нападавшего. Мужчину задержали в Советском районе. У него нашли часть украденного.

В ходе расследования обвиняемый свою вину признал частично.