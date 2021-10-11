Воронежские борцы завоевали восемь медалей на всероссийском турнире

Наши борцы показали класс на соревнованиях в Мытищах. Фото: cspsk-vrn.ru

Каждый из восьми участников воронежской команды поднялся на пьедестал всероссийских соревнований в подмосковном городе Мытищи, сообщили в региональном Центре спортивной подготовки сборных команд.

В первом всероссийском турнире по вольной борьбе среди молодежи, посвящённому памяти заслуженного тренера СССР и России Шамиля Невретдинова, участвовали 90 спортсменов из 14 регионов страны. Борьба шла в десяти весовых категориях.

Четверо воронежцев выиграли золото. Даниил Абакумов поднялся на высшую ступень пьедестала в весовой категории до 61 кг, Георгий Аксарин - до 65 кг. Салават Умалатов стал первым в категории до 79 кг, а Егор Бельских праздновал победу в весе до 92 кг.

Еще четыре спортсмена стали призерами. Серебро завоевали Даниил Болотаев в категории до 86 кг, Антон Пушечкин (до 92 кг). Александр Гришин стал вторым в самой тяжелой весовой категории до 125 кг. Ниджад Магеррамов поднялся на третью ступень пьедестала почета в весе до 61 кг.

- Все спортсмены выступили достойно. Получился хороший турнир, - подвел краткие итоги соревнований старший тренер Воронежской области по вольной борьбе Геннадий Холодков.