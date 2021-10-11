Воронежцы выиграли Кубок России по спортивному ориентированию

Великолепная четверка победителей Кубка России в эстафете. Фото: cspsk-vrn.ru

Первое место в Кубке России (втором по значимости турнире в стране) наши спортсмены заняли в эстафете и на марафонской дистанции у женщин. Соревнования проходили в Саратове, в них участвовали почти 200 спортсменов.

- На четырехэтапной эстафете у воронежцев выступали Денис Ремезов, Александр Сафонов, Виктория Болотникова и Ирина Лазарева. Дистанцию 4.800 м с 13-ю контрольными пунктами наши ориентировщики преодолели за 1 час 50 минут и 50 секунд. Спортсмены из Пензенской области, пришедшие к финишу вторыми, отстали от воронежцев более, чем на 1десять минут. Их время 02:02:04. На третьем месте разместилась команда Самарской области, которая уступила серебряным призерам всего 8 секунд – рассказали в региональном Центре спортивной подготовки сборных команд.

Еще одно золото Кубка страны на счету Ирины Лазаревой. Марафонскую дистанцию 13,2 км девушка прошла за 1 час 38 минут и 44 секунды. Занявшую второе место Анну Дворянскую из Самарской области Лазарева опередила почти на 4 минуты. В шаге от пьедестала в этом виде программы остановилась еще одна воронежская спортсменка Виктория Болотникова. Ее время на финише 1 час 50 минут и 17 секунд. Также на четвертомм месте завершил марафонскую дистанцию у мужчин (19,5 км) Александр Сафонов. Его время 2 часа 13 минут и 21 секунда. Меньше минуты не хватило воронежцу, чтобы оказаться на пьедестале почета.

- Это запланированные результаты. Команда ехала бороться только за золото. Мы были фаворитами и у нас получилось выиграть с солидным отрывом. Тоже самое можно сказать и про медаль Ирины Лазаревой. Ждали от нее первое место, поскольку спортсменка является лидером среди девушек, - подвел итог соревнованиям главный тренер Воронежской области по спортивному ориентированию Александр Малыгин.