Воронежские гандболисты победили в Кубке России казанских «лис»

Воронежские гандболисты пробились в следующий раунд Кубка России. Фото: cspsk-vrn.ru

Воронежцы вышли в 1/16 финала Кубка России после победы над казанским клубом «Лаишевские лисы». Это новая команда, которая до встречи с воронежцами уже сыграла две квалификационные встречи со сборной Татарстана и глазовским клубом «Медведи-ГГПИ». Но вот пройти дальше 1/32 финала у «лис» не получилось.

В Казани подопечные Игоря Грицких и Алексея Доронкина сразу обозначили претензии на лидерство. В середине первого тайма их преимущество составляло четыре мяча, а к перерыву оно еще увеличилось. На отдых воронежцы ушли ведя в счёте 21:12. Во втором тайме они продолжили уходить в отрыв. На момент финальной сирены на табло горели цифры 44:22.

- Команда молодая, поэтому мы с первых минут ушли в отрыв, потихоньку наращивали преимущество и поиграли двумя составами. Борьбы не получилось,- кратко прокомментировал матч региональному Центру спортивной подготовки сборных команд тренер «ВГТУ-Воронеж» Алексей Доронкин.

В ближайшие выходные воронежские гандболисты проведут домашний матч с астраханским «Динамо-СШОР» в рамках чемпионата страны.