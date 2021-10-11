Житель Россоши в Воронежской области по подложным документам купил участок

Фото из архива КП Фото: из архива "КП"

В Россоши попал под уголовное дело 32-летний местный житель, которого заподозрили в мошенничестве с земельным участком. Как оказалось, 3,08 га он приобрел в собственность по подложным документам и за смешные деньги – всего за 61 тысячу рублей. Об этом сообщили в ГУ МВД по Воронежской области 11 октября.

По версии следствия, в апреле 2019 года участок был выставлен на аукцион администрацией города Россошь. Мужчина по итогам торгов получил право взять его в аренду. При этом земля предназначалась для хранения и переработки сельхозпродукции. Спустя два месяца, в июне, он решил оформить участок в собственность по льготной цене. Для этого предоставил в уполномоченный орган подложные документы о том, что на нем находится склад, как объект капитального строения.

Это и дало возможность ему выкупить землю по цене в разы ниже рыночной. По данным полиции, ущерб бюджету Россоши составил 1,6 млн рублей.

Следственным отделом было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Фигуранту грозит до 10 лет лишения свободы.