В ТЦ в центре Воронежа ошибочно ввели вход по QR-кодам

кадр с видео. Фото: "Мой и твой Воронеж".

В торговом Центре «Галереи Чижова» поторопились с утра понедельника, 11 октября, ввести вход только по QR-кодам, подтверждающим наличие прививки от COVID-19. Горожане разместили фото образовавшейся у входа очереди в паблике «Мой и твой Воронеж» и возмутились: подобных ограничений оперативный штаб вроде бы не предлагал.

В торговом центре поразмыслили над создавшейся ситуацией и вход по QR-кодам к полудню все же отменили. Теперь охранники, находящиеся там, измеряют температуру у посетителей, предлагают маски, если у них их нет. И предупреждают, что в кафе, кинотеатр, фитнес-центр торгового центра без QR-кодов хода нет. А вот в магазины – пока да.

Напомним, с понедельника, 11 октября, в Воронежской области заработала система пропуска по QR-кодам. Без них теперь нельзя пройти в кинотеатры, цирк, рестораны, кафе, зоопарки, океанариумы, фитнес-залы, музеи, здания заповедников, бассейны, спортклубы, цирков, кинотеатров. Также только по этим кодам пропустят в санатории и на базы отдыха.