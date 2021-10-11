Воронежский байдарочник завоевал бронзу первенства России

Никита Григоров на пьедестале. Фото: cspsk-vrn.ru

Воронежский байдарочник Никита Григоров стал бронзовым призером первенства России по гребле на байдарках и каноэ среди юниоров и юниорок (до 19 лет). Он пришел третьим на дистанции в 21,5 километр. Попробуйте погрести столько, поймете, какой это труд! Никита Григоров тренируется в спортивной школе №6 г. Воронежа у Е. А. Черных.

- Первенство России проходило в Крыму в городе Саки. Воронежские спортсмены завоевали на нем четыре медали. В первый день соревнований золото на каноэ завоевал Александр Попов, а его товарищ по команде Илья Баранников стал вторым. Еще одно серебро завоевала на байдарке Мария Турищева, - напомнили в Центре спортивной подготовки сборных команд Воронежской области.