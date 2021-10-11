Зоопарк просит воронежцев поделиться с животными дачным урожаем

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП"

Воронежский зоопарк просит горожан помочь с зимними запасами для своих обитателей. Там стартовала ставшая уже традиционной акция «Дары осени». Поэтому, если у вас на даче образовались излишки фруктов, овощей или ягод, их с удовольствием в дар примут животные и птицы.

Чем можно поделиться? С благодарностью зоопарк принимает: яблоки, тыквы, морковь, кабачки, капусту, огурцы, груши, ягоды: бруснику, красную и черноплодную рябину на ветках, облепиху; семечки, орехи, шиповник, боярышник, кукурузу, еловые шишки с семенами, орехи, жёлуди, мёд.

Принимается урожай этого года. Чтобы у питомцев не было проблем со здоровьем, отберите для них целые, свежие и не испорченные овощи и фрукты. Проявить заботу сможет каждый!

Акция продлиться до 1 ноября. Приносить осенние дары можно ежедневно с 8.00 до 20.00 на служебный вход в Воронежский зоопарк (ул. Полины Осипенко, 6а), а также оставлять в специальных контейнерах на лесной территории «Червленый Яр» (ул. Смородиновая, 2д).