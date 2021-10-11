В Воронеже пьяный водитель, пытаясь умчаться от гаишников, врезался в бордюр

Инспекторы ГИБДД догнали и задержали пьяного водителя. Фото: из архива «КП»

В воскресенье, 10 октября, около шести утра на улице Лизюкова инспекторы ДПС увидели «Опель Астра», который хаотично двигался по проезжей части, то замедляясь, то ускоряясь. На требование остановиться водитель, наоборот, стал увеличивать скорость. Патрульная машина, включив световые и звуковые сигналы, пустилась в погоню.

Через несколько минут на Московском проспекте водитель «Опеля», не справился с управлением и врезался в бордюр. Полицейские задержали его. Алкотест показал, что он пьян (наличие абсолютного этилового спирта в выдыхаемом воздухе – 0,741 мг/л). Водительских прав у 25-летнего мужчины тоже не было. К тому же оказалось, что иномарка не прошла регистрацию.

За управление незарегистрированным автомобилем и без документов молодой человек заплатит 1000 рублей. А за езду в пьяном виде мировой суд Коминтерновского района арестовал его на десять суток.