В Воронежской области пьяный сельчанин «заминировал» здание полиции

Фото из архива КП Фото: из архива «КП»

«Телефонного террориста» в Таловском районе выявили сотрудники УФСБ региона. 60-летний местный житель, который позвонил и сообщил о том, что заминировал местный отдел полиции, был вычислен по горячим следам. В отношении мужчины возбудили и расследовали уголовное дело. Суд приговорил его к году ограничения свободы, сообщили в управлении по Воронежской области.

Инцидент произошел в феврале 2021 года. Как оказалось, делал мужчина заведомо ложное сообщение в состоянии алкогольного опьянения. Он рассказал, что заложил взрывное устройство под дверью райотдела МВД. Спецслужбы обследовали здание и прилегающую территорию, но ничего не нашли. По материалам УФСБ в отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, совершенное из хулиганских побуждений). Правоохранители считают, что своим поступком он поставил под угрозу общественную безопасность и функционирование органов государственной власти

Таловский райсуд признал мужчину виновным. Ему назначено наказание в виде одного года ограничения свободы.

В Управлении ФСБ напомнили, что за заведомо ложное сообщение об акте терроризма грозит наказание в виде штрафа до одного миллиона рублей или лишение свободы на срок до восьми лет.