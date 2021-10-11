В Воронеже автоледи на иномарке влетела прямо под колеса маршрутки: ранен пассажир

Фото - ГУ МВД по Воронежской области

Очередная авария с участием маршрутки произошла в Воронеже сегодня, 11 октября, в 7:10. Автоледи на «Датсун Ми-До» при повороте налево буквально влетела под левое колесо городского автобуса № 6, который курсирует из Теннистого в Отрожку. Пострадал пассажир маршрутки. Его по скорой доставили в больницу.

Как рассказали в региональном главке, предварительно, виновницей аварии оказалась 61-летняя местная жительница. Она двигалась по улице Степана Разина со стороны набережной Массалитинова в сторону проспекта Революции. При повороте направо женщина не уступила дорогу и столкнулась с ЛИАЗом, за рулем которого находился 44-летний местный житель. Маршрутка ехала в прямом попутном направлении в крайней правой полосе.

По факту сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.