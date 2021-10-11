В центре Воронежа перекроют улицу для перевозки кислорода в «ковидные» больницы

Движение транспорта по участку улицы Вайцеховского перекроют на 20 часов. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

С 14.00 понедельника, 11 октября, до 10.00 вторника, 12 октября, перекроют движение на улице Вайцеховского (от Сакко и Ванцетти до Каляева). Также запретят парковку на участке этой улицы (от Сакко и Ванцетти до Степана Разина).

- В это время будут проводить демонтаж и перевозку концентраторов кислорода, - сообщили в управлении информации мэрии Воронежа.

Схема перекрытия. Фото: с сайта мэрии Воронежа.

Напомним, снять их с оборудования строящегося онкоцентра и доставить в ковидные отделения больниц распорядился губернатор Воронежской области Александр Гусев. Глава региона здраво рассудил, что в условиях дефицита кислорода в медучреждениях такая техника не должна зря простаивать. Кроме того, на днях кислород отправят в больницы с КБХА, где его применяют при испытаниях ракетных двигателей (их в связи с этим вынуждены приостановить до конца октября).