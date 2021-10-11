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Происшествия11 октября 2021 12:14

В райцентре Воронежской области 17-летний парень угнал машину у знакомой

У юноши, как оказалось, не было водительских прав, к тому же он был пьян
Юрий КОЗЛОВ
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Задержанному юноше грозит уголовная ответственность.

Задержанному юноше грозит уголовная ответственность.

Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области

В ночь на понедельник, 11 октября, в Таловой сотрудники отделения вневедомственной охраны Росгвардии на перекрестке улицы Пролетарской и проезда Свободы увидели разбитый автомобиль. Они остановились. Тут к ним подбежала девушка и сказала, что машину угнал и разбил ее знакомый.

Сотрудники Росгвардии уточнили приметы угонщика и через пять минут задержали его. Им оказался 17-летний уроженец Волгоградской области. Оказалось, что молодой человек сель за руль чужого автомобиля пьяным и без прав. Теперь ему грозит уголовная ответственность.