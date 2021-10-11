Ежедневно с улиц Воронежа вывозят десятки кубометров листвы

Фото управы Ленинского района

В Воронеже один из живописных периодов – листопад. Яркое покрывало радует глаз горожан, но коммунальным службам добавляет хлопот. Ежедневно им приходится собирать и вывозить десятки кубометров опавшей листвы. Но дворников с метлами сейчас в центре города не увидишь: все работу выполняет техника – машины малой механизации с ручным управлением.

Например, в Ленинском районе в распоряжении комбината благоустройства таких машин семь.

Они в основном работают на тротуарах и пешеходных зонах шириной менее 1,5 метров. Таких, как ул. Грамши (подъем), ул. 20 летия Октября (спуск, подъем), а также путепровода Виадук по ул. 20 летия Октября, в том числе в предстоящий зимний период. В парках работает пылесос на базе трактора Беларусь-320.

Причем эта техника является универсальной и помогает поддерживать чистоту и порядок в районе круглый год.