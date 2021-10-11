В Воронеже из-за нехватки водителей маршруток за руль сели директора транспортных предприятий

Если так дело пойдет дальше, то воронежцев скоро некому будет возить. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Об остром децифите водителей маршруток сообщил мэр Воронежа Вадим Кстенин в своем телеграм-канале. Градоначальник заявил, что на двух транспортных предприятиях за руль вынуждены были сесть директора.

Не самая простая профессия и так не пользуется повышенной популярностью, а тут еще и водители, входящие в повышенную группу риска, массово начали уходить на больничный.

- Очень важно, чтобы все пассажиры были в масках. Водителей надо защищать, иначе скоро горожан просто некому будет возить, -резюмировал Вадим Кстенин.

Напомним, с 29 сентября, во время массовых проверок в общественном транспорте наложили 67 штрафов: 18 - на водителей автобусов и 49 - на пассажиров. Пока маршрутки не проверяют только в утренние часы пик.