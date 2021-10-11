В Воронеже «Ауди» сгорела после того, как врезалась в «МАН»

Последствия ДТП. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Стали известны подробности пожара в Коминтерновском районе, где сгорела «Ауди» и груз в прицепе фуры «МАН». В 20.30 легковая машина, ехавшая по улице 45 Стрелковой Дивизии со стороны Донской в направлении Новгородской, врезалась в стоявший у края проезжей части «МАН» с полуприцепом «Кроне». После столкновения оба автомобиля загорелись.

- В аварии получил травмы 33-летний пассажир «Ауди». А вот водитель этой машины с места ДТП сбежал, - рассказали в региональном ГУ МВД. – Сейчас полицейские устанавливают его личность.