Жителям Воронежской области за выход на улицу после контакта с ковидным больным пригрозили штрафами до 40 тысяч

За отказ от самоизоляции после контакта с больным ковидом могут заставить заплатить солидный штраф. Фото: из архива «КП»

В региональном управлении Роспотребнадзора предупредили об ответственности тех жителей Воронежской области, которые после контакта с «ковидным» больным (одним или несколько, неважно) не соблюдают режим самоизоляции. Санитарные врачи и полицейские проводят рейды, чтобы обнаружить таких людей. Им грозят достаточно солидные штрафы – от 15 до 40 тысяч рублей.

Специалисты Роспотребнадзора напомнили: после контакта с больным COVID-19 нельзя выходить из дома 14 дней.

Напомним, из-за резкого улучшения ситуации с пандемией коронавируса в Воронежской области c 12 октября вынуждены будут перейти на дистанционное обучение школы и вузы. Родителей учеников младших классов работодателям порекомендовали также перевести на «дистант». Также приняли массу других ограничительных мер, подробную информацию о них смотрите здесь