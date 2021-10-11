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Общество11 октября 2021 10:49

Жителям Воронежской области за выход на улицу после контакта с ковидным больным пригрозили штрафами до 40 тысяч

Их будут выявлять во время совместных рейдов полиции и Роспотребнадзора
Юрий КОЗЛОВ
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За отказ от самоизоляции после контакта с больным ковидом могут заставить заплатить солидный штраф.

За отказ от самоизоляции после контакта с больным ковидом могут заставить заплатить солидный штраф.

Фото: из архива «КП»

В региональном управлении Роспотребнадзора предупредили об ответственности тех жителей Воронежской области, которые после контакта с «ковидным» больным (одним или несколько, неважно) не соблюдают режим самоизоляции. Санитарные врачи и полицейские проводят рейды, чтобы обнаружить таких людей. Им грозят достаточно солидные штрафы – от 15 до 40 тысяч рублей.

Специалисты Роспотребнадзора напомнили: после контакта с больным COVID-19 нельзя выходить из дома 14 дней.

Напомним, из-за резкого улучшения ситуации с пандемией коронавируса в Воронежской области c 12 октября вынуждены будут перейти на дистанционное обучение школы и вузы. Родителей учеников младших классов работодателям порекомендовали также перевести на «дистант». Также приняли массу других ограничительных мер, подробную информацию о них смотрите здесь