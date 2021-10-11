В Воронеже бизнес пригрозили сразу закрывать на 90 суток за нарушение антиковидных мер

В ночные клубы и бары сейчас ходить не стоит. Фото: из архива «КП»

В воскресенье, 10 октября, на закрытом заседании областного правительства приняли решение сделать более жесткой ответственность местного бизнеса за игнорирование антиковидных мер. Любую организацию планируют сразу закрывать на 90 суток. Об этом сообщает «КоммерсантЪ-Черноземье».

По данным издания, закрытое заседание проходило под руководством руководством вице-губернатора Сергея Трухачева, курирующего в областном правительстве силовой блок. На нем, в частности, говорили, что из-за сложной ситуации с коронавирусом время мягких убеждений закончилось. Также там привели в пример недавние рейды по ночным клубам. Там участников и организаторов нелегальных вечеринок «впервые начали класть лицом в пол».

Напомним, 10 октября количество зараженных за сутки было 630, умерли 35 человек. С 12 октября власти приняли решение перевести на «дистант» все школы Воронежа. Из-за нехватки мест пришлось отдавать под ковидные койки социальные учреждения, где ухаживают за престарелыми людьми. Сейчас, по официальным данным, из 7240 мест в медучреждениях региона для больных COVID-19 заняты 6375.