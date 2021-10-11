В Воронеже сгорела «Ауди» и прицеп «МАНа»

"Ауди" сгорела полностью. Фото: из архива ГУ МЧС России по Воронежской области

В воскресенье, 10 октября, около 20.30 загорелись машины на улице Крайней Коминтерновского района.

- О пожаре в дежурную часть сообщили в 20.35. На место ЧП выехали восемь наших специалистов на двух машинах. Горели «Ауди-6» и «МАН». Пожар потушили в 20.47. К тому времени легковая машина была уничтожена огнем полностью. В грузовике в прицепе пламя повредило груз на площади 30 квадратных метров. По оперативным данным, на пожаре никто не пострадал, - сообщили в региональном ГУ МЧС.

Напомним, 10 октября около семи часов вечера в Коминтерновском районе горела двухкомнатная квартира в доме № 40 на улице Владимира Невского. 20 жильцам пришлось выходить на улицу, чтобы не задохнуться от дыма. На пожаре никто не пострадал.