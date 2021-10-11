В Воронеже сгорела квартира, 20 жителей дома пришлось эвакуировать

С пожаром сотрудники МЧС справились через 15 минут после сообщения о нем. Фото: из архива ГУ МЧС России по Воронежской области

В воскресенье, 10 октября, около 18.40 загорелась двухкомнатная квартира в доме № 40 на улице Владимира Невского.

- О пожаре нам сообщили в 18.42. На место ЧП выехали три машины с восемью сотрудниками МЧС. Из дома, где находилась квартира, пришлось эвакуировать 20 человек, все они вышли на улицу сами. Пожар потушили в 18.57. Огонь повредил одну из комнат 3х4 метра и коридор 4х1,5м по всей площади. По оперативным данным, пострадавших на пожаре не было, - рассказали в региональном ГУ МЧС.