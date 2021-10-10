Уже 49 воронежцев оштрафовали за отсутствие масок во время проезда в маршрутке

Фото с сайта мэрии Воронежа

В Воронеже продолжаются рейды по проверке соблюдения масочного режима в общественном транспорте. Только за субботу и полдня воскресенья бригады проверили более 700 автобусов, всего с 29 сентября - уже почти 15 тысяч.

Отмечая результаты этой работы, в мэрии отметили, что рейды приучили горожан к ношению масок, но большинство пассажиров надевают средства защиты только при появлении в салоне контролеров.

В воскресенье рейды прошло на остановках "Минская", "Молодогвардейцев", "Некрасова", "Путилина" и др. Всего проверили 289 автобусов и составили 2 административных протокола в отношении водителей общественного транспорта.

Таким образом, по информации горадминистрации, с начала введения контроля (с 29 сентября) на нарушителей масочного режима наложили 67 штрафов: 18 - на водителей автобусов и 49 - на пассажиров.

Кроме применения карательных мер участники рейдов раздают пассажирам маски. Всего с конца сентября раздали около 3000 средств защиты.

В мэрии рассказали, что пока не охватили рейдами утренние часы: чиновники надеются на сознательность горожан и не хотят создавать в переполненных салонах дополнительные трудности пассажирам. Однако при усугублении эпидобстановки рейды распространят и на утро.