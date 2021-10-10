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Здоровье10 октября 2021 17:02

Воронежское КБХА направит кислород на помощь больным коронавиусом

Ежедневно предприятие может поставлять в больницы до 33 тонн необходимого «лекарства»
Елена ФЕДЯШЕВАЕлена ФЕДЯШЕВА
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Кислород отправят в больницы

Кислород отправят в больницы

Фото: из архива «КП»

В воскресенье, 10 октября, руководитель «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил о своем решении помочь воронежским стационарам с обеспечением кислородом для поддержки больных коронаврирусом. С этой целью на КБХА приняли решение приостановить до конца месяца огневые испытания ракетных двигателей на стендах, а сэкономленные таким образом объемы кислорода направить в стационары.

-Только одно это наше предприятие передает медучреждениям ежесуточно до 33 тонн кислорода, - сообщил Рогозин.