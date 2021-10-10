Оперштаб рассказал о режиме работы воронежских детсадов в пик заболеваемости коронавирусом

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса, воронежские детсады, несмотря на пик заболеваемости, продолжают работать в прежнем формате.

Напомним, ранее в связи с резким ростом числа новых больных власти приняли решение ввести очередной пакет ограничений. Он касается обучения школьников и студентов: эти группы учащихся с 12 октября переводятся в заочный режим до особого распоряжения.

Кроме того, под запрет попала ночная работа общепита. Кафе и рестораны могут принимать посетителей до 21 часа и только по QR-кодам.