Житель Воронежской области лишился 60 тысяч, желая купить автомобиль

Мошенники педлагали «Хонду Аккорд» в отличном состоянии за 700 тысяч рублей Фото: из архива «КП»

Пятеро жителей Воронежской области за сутки стали жертвами мошенников. Причиненный гражданам ущерб составил около шестисот тысяч рублей. Большинство потерпевших сами переводили свои сбережения мошенникам.

24-летний житель Новоусманского района нашел в интернете объявление о продаже «Хонды Аккорд» в отличном состоянии за 700 тысяч рублей. Продавец сообщил потенциальному покупателю, что машина в идеальном состоянии и находится в Москве. При этом мужчина попросил перевести задаток – сначала 10, а потом еще 50 тысяч рублей. А мошенники пообещали сделать скидку. Молодой человек выполнил их условия и поехал за автомобилем.

- Когда мужчина находился на Московском проспекте по пути в столицу, ему снова поступил звонок от лжепродавцов, которые сообщили, что в данный момент уже другие покупатели готовы забрать машину и необходимо перевести всю сумму, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

Тут молодой человек понял, что попался на уловку мошенников и обратился в полицию. Злоумышленники срочно отключили мобильный телефон и удалили объявление.

По факту мошенничества полицейские возбудили уголовное дело.