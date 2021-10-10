К 10 октября против коронавируса вакцинировались 756 176 жителей Воронежской области

Оперрштаб будет вести ежедневную статистику по вакцинации Фото: из архива «КП»

Оперативный штаб с сегодняшнего дня будет ежедневно публиковать данные по вакцинации жителей региона от коронавинуса.

Так, на утро 10 октября вакцинированы 756 176 жителей региона, в том числе двукратно — 712 314 человек.

За минувшие сутки 3 679 человек получили первую дозу вакцины, 736 человек —привились вторым компонентом.

Ревакцинацию прошли 51 242 жителей региона.

На сегодня запасы ковидной вакцины в области составляют 171 832 дозы, в том числе «Спутник Лайт» — 45 842 дозы.