Автоворы на "семерке" с иероглифами обчищали машины в Воронежской области

Полицейские Таловского района вычислили и задержали двух парней 20 и 21 года по подозрению в совершении серии краж из салонов автомобилей. Ранее владельцы двух машин сообщили в полицию о пропаже магнитол и другого технического оборудования.

Оперативники установили, что злоумышленники орудовали под покровом темноты: прибыли с село Вязовка на автомобиле ВАЗ-2107, нашли на улице незапертые машины и украли из них имущество на общую сумму около 15 тысяч рублей.

Очевидцем преступления стал местный житель, который указал, на каком автомобиле скрылись воры. У синей «семерки» была особая примета - наклейка с изображением иероглифов. Она-то и вывела оперативников на подозреваемых. Спустя несколько дней злоумышленников задержали.

- В отделе полиции задержанные дали признательные показания и пояснили, что хотели перепродать похищенное, а вырученные денежные средства потратить на собственные нужды, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

Теперь полицейские устанавливают причастность подозреваемых к аналогичным преступлениям на территории района. Похищенное имущество полицейские нашли и изъяли по местам проживания задержанных.

В отношении подозреваемых возбудили уголовные дела по статье «Кража». Им грозит до пяти лет лишения свободы.