В воронежских дворах высадили полсотни рябин и лип

Фото пресс-центра ЖКХ

Из-за эпидемии коронавируса и в этом году субботники в Воронеже проводятся без привлечения горожан, силами коммунальных служб УК и районов.

За несколько часов первого осеннего субботника во дворах многоэтажных домов коммунальщики воронежских УК собрали больше 600 мешков мусора и листвы, а также провели обрезку кустарников. Основной объем мусора скопился на примыкающих к дворовым территориях. Это межквартальные проезды, участки возле заброшенных зданий, сараев и гаражей, расположенных рядом с многоэтажками.

Сотрудники УК также красили ограждения палисадников, лавочки, детские горки и качели. В ходе субботника на дворовых территориях высадили около 50 рябин и лип.

Уборка улиц и дворов Воронежа продлится до конца октября.