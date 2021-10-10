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Общество10 октября 2021 19:06

В воронежских дворах высадили полсотни рябин и лип

Итоги первого осеннего субботника подвели в УК
Елена ФЕДЯШЕВАЕлена ФЕДЯШЕВА
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Фото пресс-центра ЖКХ

Фото пресс-центра ЖКХ

Из-за эпидемии коронавируса и в этом году субботники в Воронеже проводятся без привлечения горожан, силами коммунальных служб УК и районов.

За несколько часов первого осеннего субботника во дворах многоэтажных домов коммунальщики воронежских УК собрали больше 600 мешков мусора и листвы, а также провели обрезку кустарников. Основной объем мусора скопился на примыкающих к дворовым территориях. Это межквартальные проезды, участки возле заброшенных зданий, сараев и гаражей, расположенных рядом с многоэтажками.

Сотрудники УК также красили ограждения палисадников, лавочки, детские горки и качели. В ходе субботника на дворовых территориях высадили около 50 рябин и лип.

Уборка улиц и дворов Воронежа продлится до конца октября.