По просьбам воронежцев на остановке «Военных строителей» построили тротуар

Фото управы Ленинского района

В Воронеже у остановки общественного транспорта «Военных строителей» построили тротуар, на днях рабочие завершили укладку асфальта на дорожке. Раньше пешеходы были вынуждены идти по разбитой, а в непогоду – грязной, тропинке. Люди постоянно обращались к чиновникам с просьбой оборудовать тротуар.

- Таким образом, завершено обустройство пешеходных связей двух крупнейших магистральных улиц Ленинского района - Ворошилова и Матросова. Здесь оборудовано порядка 1000 м современного тротуара, - рассказали в управе Ленинского района.

Общая площадь тротуаров в Ленинском районе составляет 291,7 тыс. кв.м, а площадь ремонта в 2021 году составила более 22 тыс.кв. м.